أحمد فهمي ينشر صورة جديد من حفل زفافه.. وفنان شهير يسخر منه

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهر أحمد فهمي، فى الصورة برفقة زوجته هنا الزاهد خلال حفل زفافها، ولم يعلق فهمى على الصورة واكتفى بوضع ايموشن.



ليسخر منه الفنان أحمد داود قائلا: "ألف مبروك يافهمي.. بس انا زعلان انك ماعزمتنيش هو احنا مش قد المقام ولا ايه ياعم عندنا بدل وكنا هنعمل معاك الواجب وهنشرفك".



ليرد عليه أحمد فهمي: "على فكرة انت اكتر واحد كان متواجد.. انت سلمت على الناس أكثر مني".



