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أخبار العالم

ترامب يكشف حقيقة موافقته على لقاء قادة إيران دون شروط

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:42 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، مزاعم بعض الصحف عن استعداده لعقد مباحثات غير مشروطة مع إيران.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأخبار الكاذبة التي تقوم أنني على استعداد للاجتماع مع إيران دون شروط، غير صحيحة كالعادة".

وكان الرئيس الأمريكي أعرب عن استعداد بلاده للرد على منفذ الهجمات الإرهابية على المنشأت النفطية السعودية.

وقرر ترامب استخدام الاحتياطي النفطي لبلاد، وذلك لتفادي ارتفاع كبير في أسعار النفط دوليا.

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