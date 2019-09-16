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فن

إنجي علي تفاجئ فنانا شهيرا بـ قُبلة أمام زوجته.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:28 ص
انجي علي
انجي علي
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا عبر انستجرام، ظهرت فيه المذيعة إنجي علي، بإحدى المناسبات الفنية، وهي تُقبل الفنان اللبناني معتصم النهار، لتتفاجئ بزوجته بجوارها، فتحدثها قائلة: "أنا بموت في جوزك أوي"، ثم تبدأ الحديث معه عن أعماله الفنية.

من ناحية أخرى، انضم الفنان معتصم النهار إلى فريق عمل فيلم "عقد الخواجة" الذى من المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة القادمة.

فيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

العمل من المقرر أن تعود من خلاله هيفاء وهبى الى السينما المصرية ، منذ أن قدمت آخر أفلامها حلاوة روح، بالإضافة إلى أحمد الفيشاوى، الذي شارك في شهر رمضان الماضى ببطولة مسلسل خمسة ونص مع نادين نسيب نجيم وقصي خولي، والذي حقق من خلاله أصداء إيجابية وشهرة كبيرة في الوطن العربي.

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