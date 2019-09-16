عرض حيضان الدم بمهرجان مسرح هواة الجمعيات الثقافية بالإسكندرية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، مساء أمس الأحد، العرض المسرحى " حيضان الدم " ، ضمن فعاليات رابع ليالى مهرجان مسرح الهواة بالجمعيات الثقافية، في دورته ١٧ (دورة فنان الشعب سيد درويش)، والذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، تحت عنوان "تواصل أجيال ..ابداع بلا حدود" ، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.



والعرض، تأليف محمد موسي، وإخراج أحمد علي محمد السمان، وسينوغرافيا أحمد علي، وإعداد موسيقى مصطفى شلبي، بطولة أعضاء جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية، وهم أميرة فؤاد، وأشرف الشناوي، وأحمد مندور، وعمرو شلبي، ومحمد سعيد.

ويتناول العرض سلسال الدم والنار داخل المجتمع خاصة الصعيد، ويطرح عدة تساؤلات حول الصراع بين الخير والشر، والحب والكراهية.