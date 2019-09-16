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رياضة

المنيا يضم عرابي الفكرية لدعم فريق الصالات بالممتاز

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
مالك خالد
تمكن الجهاز الفني لفريق كرة الصالات بنادي المنيا من ضم سادس صفقاته استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز هذا الموسم، بالتعاقد مع محمود عرابي لاعب ناصر الفكرية السابق.

وتم التعاقد مع اللاعب محمود علي العرابي، لاعب نادي ناصر الفكرية السابق، لمدة موسم في صفقات حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لناصر الفكرية ورحيله عنهم، وتم التعاقد معهم لقدرته في كرة الصالات.

وأكد هاني صدقي مشرف كرة الصالات بالمنيا أن اللاعب يتمتع بخبرات جيدة، حيث سبق له اللعب مع أندية الوليدية وناصر ملوي، وشارك مع فريق الفكرية الموسمين الأخيرين بالدوري الممتاز " أ " .

ويستعد فريق المنيا لكرة الصالات بقيادة سامح أبو علي لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد من دوري كرة الصالات استعدادا للممتاز.

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