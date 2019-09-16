بني سويف يواجه بتروجيت وديا غدا استعدادا للممتاز ب

قرر الجهاز الفنى لنادى بني سويف بقيادة حسن موسى، خوض مباراة ودية أمام فريق بتروجيت ، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من دوري الممتاز ب خلال الفترة المقبلة.



وأعلن الجهاز الفنى لنادى بني سويف عن لعب تلك المباراة الودية على ملعب بتروجيت في الرابعة عصر غدا الثلاثاء، وذلك في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



واتفق الجهاز الفنى لبني سويف مع محمد عودة مدرب بتروجيت للعب هذه المباراة، في إطار تحضيرات الفريقين للممتاز ب بعد هبوط بتروجيت من الدوري الممتاز.



وكان فريق بني سويف قد لعب عددا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية من فترة الإعداد ، واخرها الفوز علي مطرطارس بثلاثية نظيفة.