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رياضة

المنيا يبحث عن حارس مرمى لختام تعاقداته الصيفية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:03 ص
صدى البلد
مالك خالد
يكثف الجهاز الفنى لنادى المنيا بقيادة سمير كمونة، البحث عن حارس مرمى مميز للتعاقد معه خلال تلك الفترة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

استقر سمير كمونة على معظم قوام الفريق ويبقي له الحاجة لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الأيام المقبلة فى ظل وجود حارسين فقط محمد حسانين وعبدالكافي رجب ، بعد رحيل الحارس الشاب أحمد الحضري لصفوف ناصر الفكرية.

وقد خضع محمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان للاختبار لصفوف المنيا ولكن فضل الجهاز الفنى صرف النظر عنه، ويأمل سمير كمونة وجهازه أجاد ضالتهم فى ضم حارس مرمى جيد للفريق خلال الفترة القادمة للانتهاء من ملف الصفقات الجديدة قبل انطلاق الممتاز ب.

ويعد سمير كمونة للانتهاء من هذا الملف بعد الصفقات العديدة التي أبرمها النادي لدعم خطوطه خلال الموسم الحالي طمعا في الصعود للدوري الممتاز.

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