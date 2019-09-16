بحركتين مثيرتين .. حسناء روسيا للجمباز الفني تدرج في جينيس .. فيديو









نجحت الروسية ألكسندرا تروسوفا، بطلة العالم في رياضة التزحلق الفني على الجليد 2018 للناشئات، في تحقيق إنجاز أدرجها في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وذلك وفقا لموقع "Sport-Express".وتعد حسناء روسيا ، البالغة من العمر 15 عاما، أول متزلجة في العالم تقوم بأداء قفزتين رباعيتين لحركة "Toe loop jump"، و"Lutz jump" في المسابقات الرسمية ، ونجحت في إثارة إعجاب الجميع.وعبرت ألكسندرا تروسوفا عن مشاعرها، قائلة: "أنا سعيدة للغاية لأنني دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنه لشرف عظيم أن أكون بين أساطير الرياضة السوفيتية مثل سيرغي بوبكا (القفز بالزانة) وإيرينا رودنينا (التزحلق الفني على الجليد)، وهذا، بالطبع، حافز إضافي، وعليك أن تكون جديرا به".وأحرزت تروسوفا الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئات، في الموسم الماضي، وحصلت على الميدالية الفضية في نهائي الجائزة الكبرى للناشئات أيضا.