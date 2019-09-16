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بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:59 ص
دنيا سمير غانم و
دنيا سمير غانم و رامى رضوان
رنا عصمت
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة زوجها ومجموعة كبيرة من الفنانين، أثناء احتفالهم بعيد ميلاد الفنان محمد عادل إمام.

وتألقت الفنانة دنيا سمير غانم، بإطلالة أنيقة ومميزة، بارتدائها جمبسوت أسود مكشوف الأكتاف ويأخذ شكل الكرانيش من الأكتاف وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة، وهو ما اعتاد عليه جمهورها من اختيارها الستايل الخاص بها أثناء ظهورها في إحدى المناسبات والمهرجانات.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت، على وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما يتناسب مع إطلالتها باللون الأسود.

ونالت بعض التعليقات الإيجابية من جمهورها ومتابعيها، معلقين: "كفاية شياكة بقي".

بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة
بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة
بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

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