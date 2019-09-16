ناصر ملوي فى اختبار ودي أمام ديرمواس اليوم استعدادا للقسم الثالث

استقر الجهاز الفني لمركز شباب ناصر ملوى بقيادة محمود فرغل، على خوض مباراة ودية أمام فريق ديرمواس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



ومن المقرر أن تقام تلك المباراة الودية في الرابعة عصر اليوم الاثنين بملعب مركز شباب ناصر ملوى، ضمن تجهيزات الفريق لدوري القسم الثالث خلال المرحلة المقبلة، واستعداد ديرمواس للقسم الرابع.



ويسعي الجهاز الفنى لمركز شباب ناصر ملوى للوصول باللاعبين لحاله مميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بعد ضياع فرصه في البقاء بالممتاز ب عقب إلغاء دورة الترضية بقرار من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.



وتواصل جميع الفرق الاستعدادات والتجهيزات للفترة المقبلة من دوري القسم الثالث، الذي ستجري قرعته يوم 19 سبتمبر المقبل.