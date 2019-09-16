طيار أمريكي يعثر على مفاجأة داخل منطقة منكوبة في جزر البهاما

أصيب طيار مروحية متطوع في إزالة آثار إعصار دوريان على جزر البهاما، بالصدمة لاكتشافه منطقة مليئة بالحطام من العاصفة كان يسكنها ما يصل إلى 40 شخصًا.





وكان جاستن جونسون، الذي يمتلك شركة تيمبيرفيو هيليكوبترز في ديستين بفلوريدا الأمريكية مع زوجته أنجيلا، متوجهًا إلى فوكس تاون في جزيرة ليتل أباكو، والذين كانوا يشاركوا في إنقاذ العالقين بالجزر، اكتشفوا هذه المنطقة، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز".





وقالت أنجيلا جونسون، زوجة الطيار، عن الدمار الذي خلفته العاصفة التي دمرت بلدات بأكملها وخلفت ما لا يقل عن 50 قتيلا: "إن هذا الأمر لا يمكن معالجته".





وأضافت أن زوجها عثر على كومة من القمامة والحطام، توقعوا أن تكون مجرد حطام، لم يتخيلوا أن يتواجد بعض الأشخاص في هذه القمامة، إلا أنهم عقب التوقف في هذا المكان عقب ذلك بيوم، عثروا على ما يقرب من 40 شخصا يعيشون في هذا المكان.





وعندما هبطوا في الموقع، بدأ الناس بالزحف من تحت الأنقاض من المكان كله، وهرع جاستن مع زوجته إليهم، وبدأوا في جمع الإمدادات.