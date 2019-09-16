مسئول أمريكي يكشف معلومات جديدة عن هجمات السعودية

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية على الأرجح نفذت عبر الأراضي الإيرانية أو العراقية.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المسؤول قوله إنه: "من المستبعد أن يكون الهجوم قد نفذ من اليمن نظرا لزاوية الهجوم على المنشأتين النفطيتين ومعلومات أخرى."



وكان وزير الخارجية الأمريكي قد اتهم إيران بتنفيذ الهجوم، ودعا العالم إلى إدانة استهداف إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا عدم وجود دليل يفيد بأن الطائرات المسيرة انطلقت من اليمن.



وأوضح أن 19 هدفا سعوديا قصفت في الهجوم ولا يمكن تنفيذ هذا بعشر طائرات بدون طيار حسب ما يدعي الحوثيون.



وأردف يقول:" لا يمكن استهداف 19 هدفا بعشر طائرات بدون طيار."



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن معرفة بلاده بالجاني وراء الهجمات الإرهابية على المنشآت الإرهابية.



ونفى مكتب رئيس الوزراء العراقي أن تكون هذه الهجمات شنت من الأراضي العراقية.