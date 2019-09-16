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منوعات

vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:49 ص
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن شركة vivo الصينية قررت أن تدخل سباق سماعات الرأس اللاسلكية مثل airpods الخاصة بـ آبل، حيث أطلقت اليوم سماعات خاصتها تحت اسم TWS Earphone فى مدينة شنغهاى الصينية.

يأتى ذلك بعد نية الشركة الكشف اليوم أيضًا عن أحدث هواتفها الذكية الذى يحمل اسم NEX 3 5G، حيث ترغب vivo الصينية فى منافسة airpods، وزودت سماعتها الجديدة بشريحة QCC5126 wireless الجديدة.

كما ستكشف غدًا عن أحدث نظام تشغيل لها وهو Funtouch OS 9.1، أما هاتف V17 Pro سوف تدشنه رسميًا فى 20 سبتمبر الجارى.

يذكر أن سماعة TWS Earphone ستعمل بـ بلوتوث 5، وتأتى بغطاء قابل للشحن باللون الأسود، إلا أن الشركة لم تكشف عن سعرها بعد.
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور
vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور

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