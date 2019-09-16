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رياضة

الداخلية يسقط طائرة المنيا بثلاثة أشواط نظيفة وديا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
مالك خالد
حقق فريق الداخلية لكرة الطائرة فوزا مهما على فريق المنيا بثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الودي الذي لعب بين الفريقين ضمن استعدادات الفريق المنياوي للدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وشهدت المباراة التي أقيمت بصالة المؤسسة العمالية تفوق للاعبي الداخلية ونجحوا في خطف الأشواط الثلاثة لصالحهم بنتائج ٢٥/٢١ في الشوط الأول، و٢٥/٢٢ في الشوط الثاني، و٢٥/ ٢٣ في الشوط الثالث، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويخوض فريق الكرة الطائرة بنادي المنيا حاليا معسكرا مغلقا بالقاهرة ضمن استعداداته للدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة بقيادة مدربه ابراهيم عبدالحكم.

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