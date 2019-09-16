اتحاد الكرة ينتظر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لحسم ودية البرازيل

تعلن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خلال أيام قليلة اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون.



وتلقى اتحاد الكرة ، عرضا لمواجهة منتخب البرازيل وديا ، في أكتوبر المقبل ضمن الأجندة الدولية للفيفا، لتكون أول ودية للفراعنة، تساهم في الحفاظ على التصنيف الدولي لأبناء وادي النيل.



وينتظر مسؤولو الجبلاية انهاء الاتفاق مع المدير الفني الجديد للفراعنة لحسم الاتفاق على بنود اقامة المباراة مع السيلساو وفقا لوجهة نظر المدرب الجديد وجهازه المعاون.