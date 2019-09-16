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فن

شاهد .. نجم مسرح مصر يرزق بمولوده الثاني سفيان

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:48 ص
صدى البلد
منار نور
أعلن الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر عن استقباله لمولوده سفيان.

ونشر محمد عبد الرحمن صورة أمام باب المستشفى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنت عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم انبته نباتًا حسنًا واجعله ذريةً صالحه يارب العالمين الحمد لله سفيان محمد عبد الرحمن #mo_abdelrahman #محمد_عبدالرحمن #محمد_عبد_الرحمن #سفيان_محمد_عبدالرحمن ".





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