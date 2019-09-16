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بين الناس

أهالي عين شمس يعانون من انتشار الباعة الجائلين أمام المترو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:52 ص
باعة جائلين
باعة جائلين
كريم ناصر
أرسل علاء علي أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الباعة الجائلين بحى عين شمس.

وأوضح علاء علي، أن منطقة عين شمس تحديدا بالقرب من محطة المترو بعين شمس الشرقية تعانى من زحام الباعة الجائلين امام المترو وتعطيلهم حركة المرور ، ما يفسد المظهر الحضاري.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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