أخبار الفن .. المولود الثاني لـ نجم مسرح مصر.. شعبولا يهاجم محمد علي.. إنجي علي تُقبل فنانا شهيرا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، ظهرت فيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعد المؤتمر الصحفي للموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس.نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.وظهر أحمد فهمي، فى الصورة برفقة زوجته هنا الزاهد خلال حفل زفافها، ولم يعلق فهمى على الصورة واكتفى بوضع ايموشن.طرح المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم «شعبولا»، أغنية جديدة، لمهاجمة المقاول والممثل محمد على، بعد تصريحاته المسيئة لمؤسسات الدولة.تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا عبر انستجرام، ظهرت فيه المذيعة إنجي علي، بإحدى المناسبات الفنية، وهي تُقبل الفنان اللبناني معتصم النهار، لتتفاجئ بزوجته بجوارها، فتحدثها قائلة: "أنا بموت في جوزك أوي"، ثم تبدأ الحديث معه عن أعماله الفنية.أعلن الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر عن استقباله لمولوده سفيان.ونشر محمد عبد الرحمن صورة أمام باب المستشفى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنت عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم انبته نباتًا حسنًا واجعله ذريةً صالحه يارب العالمين الحمد لله سفيان محمد عبد الرحمن #mo_abdelrahman #محمد_عبدالرحمن #محمد_عبد_الرحمن #سفيان_محمد_عبدالرحمن ".