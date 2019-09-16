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فن

برعاية تركي آل الشيخ.. معهد للموسيقى في السعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:32 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
سعيد فراج
قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع المذيع عمرو أديب، عبر قناة MBC مصر، إنه يعمل على إنشاء معهد موسيقى في السعودية بالتعاون مع رموز فنية في عالم العزف على الآلات الشرقية، ويستهدف المعهد أكبر قدر من المواهب بالمملكة.

وأوضح تركي آل الشيخ، أنه يجرى حاليا وضع الصورة النهائية للمعهد مع عدد من الموسيقيين المصريين، مشيرًا إلى أنه يرى أن إنشاء معهد موسيقى بالمملكة العربية السعودية أمر هام، مرجحًا أن يكون انطلاق المعهد مع بداية العام الجديد.

وأكد آل الشيخ أن هناك مواهب مدفونة بالسعودية وهناك مواهب كبيرة لم تتمرن أو تدرس، والسوق السعودي يحتاجها، وهنا جاءت فكرة إنشاء المعهد.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

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