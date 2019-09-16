ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:35 ص
احلام
احلام
رنا عصمت
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، ظهرت فيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعد المؤتمر الصحفي للموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس.

وظهرت أحلام الشامسي، في أحدث جلسة تصوير بإطلالة عشرينية شبابية، أخفت بها عمرها الحقيقي وهو 50 عامًا، ليتفاجئ متابعيها بالإطلالة.

وجاءت إطلالة الفنانة أحلام بسعر صادم،حيث بلغ سعر البنطلون ٥١ ألفا، وسعر الشميز ٣٤ ألفا، وسعر الكوت ٥١.
سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي
سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي
سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلام تتألق في أحدث جلسة تصوير بنفس إطلالة إلهام شاهين ..صور

هل أحلام فقدت وزنها.. فيديو يكشف الحقيقة

إطلالة شبابية لـ أحلام أخفت بها عمرها الحقيقي

ترشيحاتنا

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .. الإفتاء تحدد 3 مواقيت

اغتنم.. 6 كلمات حرص النبي على الدعاء بها وترديدها 3 مرات عند النوم

بجامب سوت وحذاء رياضي .. سميرة سعيد فى إطلالة جديدة بـ TheVoice 5

بفستان اسود قصير.. سيرين عبد النور تحضر عيد ميلاد وائل كفوري.. شاهد

شاهد .. نجم مسرح مصر يرزق بمولوده الثاني سفيان

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

البدري مكروه وجلال الأنسب .. تفاصيل رفض المحترفين لحسام حسن في المنتخب

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

ديسابر قد يرحل عن بيراميدز.. وتحقيقات مع المدير التنفيذي.. اعرف التفاصيل

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

مؤمن زكريا في السوبر .. مرتضى منصور يحذر جماهير الأهلي والزمالك .. اعرف السبب

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

بفستان رياضة.. نسمة محجوب بلوك غريب .. والجمهور: روشة أوي

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني