سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، ظهرت فيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعد المؤتمر الصحفي للموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس.



وظهرت أحلام الشامسي، في أحدث جلسة تصوير بإطلالة عشرينية شبابية، أخفت بها عمرها الحقيقي وهو 50 عامًا، ليتفاجئ متابعيها بالإطلالة.



وجاءت إطلالة الفنانة أحلام بسعر صادم،حيث بلغ سعر البنطلون ٥١ ألفا، وسعر الشميز ٣٤ ألفا، وسعر الكوت ٥١.