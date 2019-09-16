ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:49 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور والفيديو تظهر حادثة صادمة، بطلها أب خمسيني قرر الانتحار يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.

تعود التفاصيل عندما قرر الأب لثلاث فتيات والبالغ من العمر 59 عامًا الانتحار بتفجير منزله الكائن بمدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في يوم زفاف ابنته.

وبعد حدوث انفجار مدى عثرت الشرطة على جثة الرجل أسفل الأنقاض بعد ساعات من البحث، ليرحل جون إيفانز فى يوم زفاف اينته لورين، حيث علمت العائلة بالحادثة أثناء الاحتفال، بينما نشرت شقيقتها آشلى على الإنترنت مطالبة الناس بمراعاة خصوصية الأسرة.

وقال شهود عيان من الجيران أنهم شاهدوا الأب واقفًا لشاعات فى الشارع أما المنزل قبل الحادثة، حتى هز الإنفجار العنيف معظم المنازل المجاورة وبعدما سيطرت فرق الإنقاذ على النيران ظل الأب المنتحر فى عداد المفقودين حتى تم العثور على جثته.

وكشف روبرت باين رئيس شرطة إيدج وود إن الرجل كان يعانى من أزمات نفسية، بحسب المعلومات التى أفصح عنها الجيران عقب بدء التحقيقات فى الواقعة.

واختتم روبرت بيانه للصحفيين أن الأب المنتحر جعل الغاز يتفشى فى المنزل بالكامل، ومن ثم أشعل النيران فتحطم المنزل بالكامل وتحول لقنبلة مكبرة.
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور
أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قضية هزت بريطانيا.. رجل ينتحر بسبب تراكم ديونه وعجزه عن إطعام أبنائه.. صور

ترشيحاتنا

ملك الحركات .. رسالة بركات وسعد سمير لـ مؤمن زكريا

اغتنم.. 6 كلمات حرص النبي على الدعاء بها وترديدها 3 مرات عند النوم

نيشان يحتضن سيرين عبد النور ويثير الجدل على إنستجرام

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

طيار أمريكي يعثر على مفاجأة داخل منطقة منكوبة في جزر البهاما

الضرائب:3.71 مليون جنيه ضريبة حفلة جينيفر لوبيز.. و2 مليون لحفل عمرو دياب.. فيديو

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

البدري مكروه وجلال الأنسب .. تفاصيل رفض المحترفين لحسام حسن في المنتخب

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

ديسابر قد يرحل عن بيراميدز.. وتحقيقات مع المدير التنفيذي.. اعرف التفاصيل

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

مؤمن زكريا في السوبر .. مرتضى منصور يحذر جماهير الأهلي والزمالك .. اعرف السبب

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

بفستان رياضة.. نسمة محجوب بلوك غريب .. والجمهور: روشة أوي

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني