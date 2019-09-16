أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور والفيديو تظهر حادثة صادمة، بطلها أب خمسيني قرر الانتحار يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.



تعود التفاصيل عندما قرر الأب لثلاث فتيات والبالغ من العمر 59 عامًا الانتحار بتفجير منزله الكائن بمدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في يوم زفاف ابنته.



وبعد حدوث انفجار مدى عثرت الشرطة على جثة الرجل أسفل الأنقاض بعد ساعات من البحث، ليرحل جون إيفانز فى يوم زفاف اينته لورين، حيث علمت العائلة بالحادثة أثناء الاحتفال، بينما نشرت شقيقتها آشلى على الإنترنت مطالبة الناس بمراعاة خصوصية الأسرة.



وقال شهود عيان من الجيران أنهم شاهدوا الأب واقفًا لشاعات فى الشارع أما المنزل قبل الحادثة، حتى هز الإنفجار العنيف معظم المنازل المجاورة وبعدما سيطرت فرق الإنقاذ على النيران ظل الأب المنتحر فى عداد المفقودين حتى تم العثور على جثته.



وكشف روبرت باين رئيس شرطة إيدج وود إن الرجل كان يعانى من أزمات نفسية، بحسب المعلومات التى أفصح عنها الجيران عقب بدء التحقيقات فى الواقعة.



واختتم روبرت بيانه للصحفيين أن الأب المنتحر جعل الغاز يتفشى فى المنزل بالكامل، ومن ثم أشعل النيران فتحطم المنزل بالكامل وتحول لقنبلة مكبرة.