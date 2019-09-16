في عيد ميلادها.. ما علاقة عمرو خالد باعتزال ليلى نظمي وارتدائها الحجاب؟

16 سبتمبر 2019، عيد ميلاد الفنانة ليلى مرسي محمد نظمي، الشهيرة بـ ليلى نظمي، الـ 73، التي ولدت بالإسكندرية في مثل هذا اليوم عام 1945.



وقالت ليلى نظمي في حوار صحفي سابق لها: "ابنى سبب اعتزالي، فهو من تلاميذ عمرو خالد، وسطى وغير متشدد، وفى أحد الأيام طلب منى ابنى الاستماع إلى ألبوم له عن الحجاب، فتأثرت جدا لكن رفضت وقتها الاستماع إلى الألبوم الدينى".



وأضافت ليلى نظمي في حوارها: "قررت ارتداء الحجاب، ثم ذهبت لأداء مناسك العمرة مع عمرو خالد وعدد من تلاميذه، وتأثرت جدا هذه المرة، بعد أن شاهدت تلاميذه يساندوننا".



يذكر أن الفنانة ليلي نظمي من مواليد الاسكندرية عام 1945 وقد اشتهرت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حيث اعتبرت من أهم المطربات للون الشعبي ومازالت اغانيها تذاع في الأفراح ومنها: "ما اخدش العجوز انا . وادلع يا عريس يا ابو اللثة نايلون .. وحماتي يا نينا دلوعة عليا".

يوافق اليوم الإثنين،