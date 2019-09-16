فتح الصندوق الأسود لمقبرة توت عنخ آمون لأول مرة.. تفاصيل مثيرة

بمجرد أن تطأ قدمك وادى الملوك بالقصر ستشعر بسحر المكان، الذى استقر فيه الملك الشاب توت عنخ آمون الذى تزوج أخته، وأحد أهم الاكتشافات الأثرية التى عرفتها البشرية حتى الآن، حيث انتقل للحياة الثانية تحديدًا فى الضفة الغربية لنهر النيل، وهو نفس الوادى الذى يتضمن 63 مقبرة من بينها مقبرة رمسيس الثانى "فرعون موسى".



يقوم حاليًا علماء الآثار حاليًا بفحص آلاف العناصر المكتشفة من أجل تجهيزها للعرض بالمتحف الجديد، وكان الحظ حليف المؤرخة البريطانية بيثاني هيوز حيث حضرت ذلك الفحص ضمن حلقات برنامجها "أعظم كنوز مصر" المعروض على قناة أمازونبرايم، وكشفت أنهم يقومون بفحص صندوق الكنز الغامض الذى كان قد ظهر فى الصورة مع عالم الآثار كارتر منذ 100 عام وقت اكتشاف المقبرة.



وأضافت هيوز أن الصندوق الغامض يعود إلى زوجة توت عنخ آمون، وهو القطعة الوحيدة من المشغولات اليدوية داخل محتويات المقبرة، وكانت المفاجأة عندما أخبرها الدكتور عيسى زيدان بإمكانية فتح الصندوق لأول مرة وتفقد محتوياته من الداخل، وتصوير هذا الحدث النادر والخاص.



وعلى الرغم من أن الصندوق كان فارغًا إلا أن هيوز قالت : "رغم أنه فارغ إلا أننى أستطيع أن أشم رائحة التاريخ من هنا..إنه لأمر مثير للإعجاب.. لاشك أن هذا الصندوق كان يحتوى على أسرار مثيرة".



وتابعت بيثانى: "لم يكتشف الكنز الأعظم والأكثر شهرة على الإطلاق حتى عام 1925 أي بعد مرور ثلاث سنوات من دخول هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، عندما أزال الغطاء الأخير من تابوت توت واكتشف قناعه المدهب، وأصبح وجهًا لوجه هذا الملك الغير عادى، والآن تستقر مومياؤه بمتحف القاهرة.



ولكن مع هذا الكم من الإثارة تعطل هذا الاكتشاف بسبب لعنة الفراعنة، والتى تصيب كلًا من اللصوص وعلماء الآثار، حيث تجلب لهم سوء الحظ أو المرض، أو حتى الموت، والدليل لوح الطين الذى وجده كارتر مكتوب عليه: "الموت سيذبح بجناحيه من يزعج سلام الفرعون "، والغريب أنه بعد 5 أشهر فقط من دخول المقبرة مات اللورد كارنارفون البالغ من العمر 56 عامًا، وهو زميل العالم هوارد كارتر، مما جعل الخبر يتصدر كل الأروقة فى القاهرة، وتزداد شهر لعنة الفراعنة أكثر وأكثر.



كما توفى المليونير الأمريكي جورج جاي جولد بعد زيارة المقبرة، وأيضًا رجل الصناعة البريطانى الذى راح فى غيبوبة عقب زيارة المكان وتوفى فى عام 1929، بالإضافة لوفاة 22 شخصًا شاركوا في اكتشاف قبر توت عنخ آمون على مدار 7 سنوات.



والغريب أن هوارد كارتر نفسه ظل يرفض كل تلك الخرافات حتى مات عام 1949، ولكن بموتة طبيعية فى سريره، الأمر الذى رسخ مفهوم اللعنة لدى الكثيرين حول العالم.



