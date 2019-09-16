واشنطن تستعد للرد على هجمات السعودية الإرهابية.. وزلزال انتخابي في تونس.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على العديد من الموضوعات ذات الاهتمام بالِشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التركيز على الشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، التي أبرزت إطلاق دبي مرحلة بناء جديدة لأكبر المباني المعلقة في العالم، "ذا لينك" في أبراج "ون زعبيل".



وتتكوّن أبراج "ون زعبيل" من مبنيين عموديين وثالث أفقي "ذا لينك"، وهو أكبر مبنى معلّق في العالم. ويعتبر "ون زعبيل" مشروعًا متعدد الاستخدامات، ويضم أحد البرجين العموديين فندقًا بإدارة مجموعة "ون آند أونلي".



ومن تونس، وصفت الصحيفة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية بـ"زلزال انتخابي" أفضى إلى انتقال مرشحين معارضين إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.



واستنادًا إلى مؤسستي "سيما كونساي" و"ايمرود" لاستطلاعات الرأي، حل قيس سعيد أولًا بـ 19% من الأصوات، يليه نبيل القروي بـ 15%.



ومن السودان، أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عددًا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى وإحالة عدد آخر إلى التقاعد.



ومن صحيفة الخليج، تواصلت، الإدانات العربية والإسلامية والدولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بالسعودية. كما أكدت الولايات المتحدة استعدادها للتحرك في وجه أي اعتداء إيراني على المملكة.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده مستعدة للرد على منفذ هجمات السعودية، إلا أنه أكد على انتظار بلاده لرد الفعل السعودي.



وأكد مسئول أمريكي أن إيران هي من تقف وراء الهجمات التي تعرضت لها المنشأت السعودية، وهو ما يعلمه الرئيس الأمريكي.



وفيما يخص مصر، نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقعه بتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8% بحلول العام 2022. وأضاف في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية أن الحكومة تريد "تعديل وجه الاستثمار الخاص لدفع النمو".



ومن صحيفة الاتحاد، ارتفع عدد طالبي اللجوء الأتراك في سويسرا بنسبة 130% منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، وهو ما أدى إلى قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بحملة قمع غير مسبوقة، تسببت في سجن وهروب الآلاف.



ومن الجزائر، أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 12 ديسمبر المقبل، لأول مرة منذ رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إثر الاحتجاجات الشعبية.