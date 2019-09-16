ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تستعد للرد على هجمات السعودية الإرهابية.. وزلزال انتخابي في تونس.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:12 ص
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
شريف سيد
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على العديد من الموضوعات ذات الاهتمام بالِشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التركيز على الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، التي أبرزت إطلاق دبي مرحلة بناء جديدة لأكبر المباني المعلقة في العالم، "ذا لينك" في أبراج "ون زعبيل".

وتتكوّن أبراج "ون زعبيل" من مبنيين عموديين وثالث أفقي "ذا لينك"، وهو أكبر مبنى معلّق في العالم. ويعتبر "ون زعبيل" مشروعًا متعدد الاستخدامات، ويضم أحد البرجين العموديين فندقًا بإدارة مجموعة "ون آند أونلي".

ومن تونس، وصفت الصحيفة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية بـ"زلزال انتخابي" أفضى إلى انتقال مرشحين معارضين إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

واستنادًا إلى مؤسستي "سيما كونساي" و"ايمرود" لاستطلاعات الرأي، حل قيس سعيد أولًا بـ 19% من الأصوات، يليه نبيل القروي بـ 15%.

ومن السودان، أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عددًا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى وإحالة عدد آخر إلى التقاعد.

ومن صحيفة الخليج، تواصلت، الإدانات العربية والإسلامية والدولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بالسعودية. كما أكدت الولايات المتحدة استعدادها للتحرك في وجه أي اعتداء إيراني على المملكة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده مستعدة للرد على منفذ هجمات السعودية، إلا أنه أكد على انتظار بلاده لرد الفعل السعودي.

وأكد مسئول أمريكي أن إيران هي من تقف وراء الهجمات التي تعرضت لها المنشأت السعودية، وهو ما يعلمه الرئيس الأمريكي.

وفيما يخص مصر، نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقعه بتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8% بحلول العام 2022. وأضاف في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية أن الحكومة تريد "تعديل وجه الاستثمار الخاص لدفع النمو".

ومن صحيفة الاتحاد، ارتفع عدد طالبي اللجوء الأتراك في سويسرا بنسبة 130% منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، وهو ما أدى إلى قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بحملة قمع غير مسبوقة، تسببت في سجن وهروب الآلاف.

ومن الجزائر، أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 12 ديسمبر المقبل، لأول مرة منذ رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إثر الاحتجاجات الشعبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجميد أموال الإعلامي ومرشح الرئاسة في تونس نبيل القروي

بأمر من ولي عهد دبي.. طائرة خاصة تنقل الوصل الإماراتي من السودان

نبيل القروي يطلق حملته الانتخابية.. حلم الوصول إلى قصر قرطاج يبدأ من السجن

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة.. التحالف يضيق الخناق على الحوثيين.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

الإمارات: ننتظر نتائج تحقيقات السعودية في هجمات أرامكو

مسئولة تكشف موقف الإمارات من تحقيقات السعودية في حريق أرامكو

ترشيحاتنا

بعد خوضه جولة الإعادة.. ماذا يحدث لو تم إقصاء القروي بحكم قضائي

هداف الدوري الإنجليزي.. 3 لاعبين يهددون عرش محمد صلاح

أفضل أنواع الرجيم الصحية يحول جسمك لماكينة حرق

اتحاد الكرة ينتظر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لحسم ودية البرازيل

تعرف على 6 كلمات يحب الله تعالى سماعها من عبده الساجد

مسئول أمريكي: هذه الدولة المسؤولة عن الهجمات على المنشآت السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

بفستان رياضة.. نسمة محجوب بلوك غريب .. والجمهور: روشة أوي