الكرملين: استهداف منشآت النفط السعودية لا يسهم في استقرار الأسواق النفطية

في أول تعليق لموسكو على استهداف منشآت نفط لـشركة "أرامكو" السعودية، أكد الكرملين أن مثل هذه التطورات لا تسهم في استقرار الأسواق النفطية.



وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح لصحيفة "فيدوموستي" الروسية :"إن الهجوم ،الذي نفذ فجر أمس الأول السبت بواسطة طائرات مسيرة واستهدف البنية التحتية السعودية، أمر مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية".



وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين على علم بهذه الأحداث.



وتابع بيسكوف قائلا :" إن الجانب السعودي لم يطلب أي مساعدة من روسيا على خلفية هذا الهجوم"، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لديها كافة القدرات الضرورية للتعامل مع هذا الوضع).



في نفس السياق ، قال بيسكوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "ندين هذا الحادث بحزم في حال كونه ناجما عن هجوم بطائرات مسيرة، ونعتقد أن مثل هذه الأعمال قد تؤثر سلبا على الاستقرار العام في أسواق الطاقة".



كانت المملكة العربية السعودية تعرضت في وقت مبكر من أمس الأول السبت لهجوم استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرقي البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص. وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية هذه العملية ، بينما أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من إنتاج البلاد النفطي.