بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

حرصت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية وزوجة الفنان تامر حسنى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات.



خطفت بسمة الأنظار بإطلالتها الجذابة الملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة باللون الأسود و نسقت معها سترة قطنية بيضاء و جاكيت فورمال اتسم بالتطريزات الراقية التى زادت من جمال إطلالتها.



أما من الناحية الجمالية، واعتمدت زوجة تامر حسنى على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا يرتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



