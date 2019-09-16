ذا لينك .. دبي تبني أكبر مبنى أفقي معلق في العالم

كشفت شركة «إثراء دبي التطوير العقاري المملوكة لمؤسسة "دبي للاستثمارات الحكومية"، عن إطلاق مرحلة بناء جديدة لأكبر المباني المعلّقة في العالم، «ذا لينك» في أبراج «ون زعبيل».





وبحسب صحيفة البيان، تتكون أبراج "ون زعبيل" من مبنيين عموديين وثالث أفقي "ذا لينك"، وهو أكبر مبنى معلّق في العالم، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، ويضم أحد البرجين العموديين فندقًا بإدارة مجموعة "ون آند أونلي".





بالإضافة إلى مكاتب ومتاجر ومطاعم فاخرة، فيما يضم البرج الثاني بأكمله شققًا سكنية. وصُمّم المشروع كوجهة في حد ذاتها لجذب الزائرين من الإمارة وخارجها، حيث ستتجلى معالمه كاملةً مع إطلاق المرحلة الجديدة من بناء أكبر مبنى معلّق في العالم، «ذا لينك».



