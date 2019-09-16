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منوعات

ذا لينك .. دبي تبني أكبر مبنى أفقي معلق في العالم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:57 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة «إثراء دبي التطوير العقاري المملوكة لمؤسسة "دبي للاستثمارات الحكومية"، عن إطلاق مرحلة بناء جديدة لأكبر المباني المعلّقة في العالم، «ذا لينك» في أبراج «ون زعبيل».

وبحسب صحيفة البيان، تتكون أبراج "ون زعبيل" من مبنيين عموديين وثالث أفقي "ذا لينك"، وهو أكبر مبنى معلّق في العالم، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، ويضم أحد البرجين العموديين فندقًا بإدارة مجموعة "ون آند أونلي".

بالإضافة إلى مكاتب ومتاجر ومطاعم فاخرة، فيما يضم البرج الثاني بأكمله شققًا سكنية. وصُمّم المشروع كوجهة في حد ذاتها لجذب الزائرين من الإمارة وخارجها، حيث ستتجلى معالمه كاملةً مع إطلاق المرحلة الجديدة من بناء أكبر مبنى معلّق في العالم، «ذا لينك».

يصل ارتفاع «ذا لينك» إلى ما يزيد على 100 متر، ويمتد على طول 210 أمتار. وسيضمّ هذا المبنى الفريد مجموعة من الخدمات الترفيهية والمطاعم ومنصة ذات إطلالة بانورامية على المدينة ومسبح إنفينيتي، إضافة إلى توفير تجربة غامرة وهي في آخر مراحل التصميم.
ذا لينك .. دبي تبني أكبر مبنى أفقي معلق في العالم
ذا لينك .. دبي تبني أكبر مبنى أفقي معلق في العالم

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