اعتمد على نفسك ولا تلجأ للوساطة.. نصيحة الأبراج لمواليد 16 سبتمبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 16 سبتمبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 16 سبتمبر، فإن ذلك يعني أنك عاطفي ومحدد، ولديك بصيرة وإرادة قوية.. تتمتع أيضا بموهبة تحليلية، لكن عليك أن تجد منفذا لتركيزك المنصب على ذاتك.



ونصحت عبير فؤاد مواليد 16 سبتمبر بأن هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.