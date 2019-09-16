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أخبار العالم

مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
تحطم طائرة
تحطم طائرة
أ ش أ
لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية.

وقالت هيئة الطيران المدني الكولومبية ـ في بيان لها نقلته قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين إن الطائرة التابعة لشركة "ترانسباسيفيكو" الخاصة تحطمت في حي خونين بعد دقائق من إقلاعها من مطار جييرمو ليون فالنسيا في بوبايان.

وأضافت الهيئة أنه في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث، ولكن التحقيقات ستظهر ملابساته.

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