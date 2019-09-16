مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية.



وقالت هيئة الطيران المدني الكولومبية ـ في بيان لها نقلته قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين إن الطائرة التابعة لشركة "ترانسباسيفيكو" الخاصة تحطمت في حي خونين بعد دقائق من إقلاعها من مطار جييرمو ليون فالنسيا في بوبايان.



وأضافت الهيئة أنه في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث، ولكن التحقيقات ستظهر ملابساته.

