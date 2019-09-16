نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يشارك في غسل الكعبة المشرفة.. صور

قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالمشاركة في غسل الكعبة المشرّفة، صباح اليوم الإثنين.



ووفقا لصحيفة "سبق"، تم غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء.



وشارك أمير منطقة مكة المكرّمة في غسل الكعبة المشرّفة نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من الوزراء، وسدنة بيت الله الحرام، والوفود الرسمية المشاركة في مراسم غسل الكعبة المشرّفة.



وتولي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، لهذه المناسبة اهتماما كبيرا، وتعد لها العدة، إذ تقوم بتحضير ماء زمزم المخلوط بماء الورد ودهنه بطيب العود والورد وجميع مستلزمات الغسل لتخرج هذه المناسبة العظيمة بالصورة اللائقة ونموذج مشرف لهذه البلاد المباركة.



وجدير بالذكر أنه منذ عهد مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود جرت العادة أن يتم غسل الكعبة المشرفة مرتين في كل عام الأولى في أول شهر بالعام الهجري والثانية غرة شهر شعبان استعدادا لاستقبال المعتمرين. فيما يتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة مرة واحدة في العام وذلك يوم التاسع من ذي الحجة من كل عام.



وجرت العادة أن يقوم العاهل السعودي أو من ينيبه، بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بذلك الماء.