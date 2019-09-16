القاهرة تسجل 33 .. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الإثنين 16 - 9 - 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، ونستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـدرجات الحرارة اليوم 16- 9 - 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.



ونعرض بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات.. على النحو التالي:



القاهرة 33 25

الإسكندرية 31 24

مطروح 30 23

دمياط 29 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

العريش 30 21

رفح 29 20

طابا 31 23

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 36 25

بني سويف 33 23

أسيوط 33 23

الوادي الجديد 33 24





استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين،16-9-2019.