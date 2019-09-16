ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القاهرة تسجل 33 .. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
البهى عمرو
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين،16-9-2019.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الإثنين 16 - 9 - 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، ونستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـدرجات الحرارة اليوم 16- 9 - 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.

ونعرض بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات.. على النحو التالي:

القاهرة 33 25
الإسكندرية 31 24
مطروح 30 23
دمياط 29 24
بورسعيد 29 23
الإسماعيلية 33 22
السويس 32 23
العريش 30 21
رفح 29 20
طابا 31 23
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 36 25
بني سويف 33 23
أسيوط 33 23
الوادي الجديد 33 24

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

بشرى سارة للمصطافين.. طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة تسجل 38.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الأرصاد الجوية: طقس الغد مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

العظمى بالقاهرة 34 .. درجات الحرارة اليوم 9 - 9 - 2019 .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 ..فيديو

ترشيحاتنا

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 16-9-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

لفتة إنسانية.. جماهير فلسطين تدعم مؤمن زكريا في أزمته الصحية.. ماذا فعلوا

تراجع مستمر .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 في مصر

أول تعليق من الشاهد عقب خسارته الانتخابات الرئاسية التونسية

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

دومينيك .. في إطلالة ما بين الجريئة والعادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي