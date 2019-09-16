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تمارين رياضية بسيطة تحميك من الإصابات..فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:36 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
ندى فتح الله
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية باستخدام الكرة.

وقال "أبو هاشم"، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إنه من الممكن استخدام تلك الكرة لأداء تمارين القطنية.

وأوضح الكابتن حسام أبو هاشم، أنه من الممكن استبدال الكرة بالأوزان البسيطة، موضحًا أن تلك التمارين تحمي من الإصابات.

وأشار الكابتن حسام أبو هاشم، إلأى أنه من الممكن أداء تلك التمارين الرياضية في المنزل.

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