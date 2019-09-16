سعر الدولار اليوم 16 - 9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري



سجلالاثنين 16 - 9 – 2019 في مصر، استقرارا أمامفي مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.50 جنيه للشراء، مقابل 16.60 جنيه للبيع، وفيما يلي سنتعرف علىالاثنين 16 - 9 – 2019وجاء، الاثنين 16 - 9 – 2019، على النحو التالي:: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.: بيع 16.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.