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سعر الدولار اليوم 16 - 9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
مي محمد
سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 16 - 9 – 2019 في مصر، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.50 جنيه للشراء، مقابل 16.60 جنيه للبيع، وفيما يلي سنتعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 16 - 9 – 2019 وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاثنين 16 - 9 – 2019، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.
سعر اليورو: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 16.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.

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