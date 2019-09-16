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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ سقوط أمطار اليوم.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:55 ص
البهى عمرو
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد لن تشهد سقوط أمطار اليوم، رغم الشبورة الكثيفة التى تتعرض لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين: "30-31" والوجه البحري والقاهرة تتراوح بين: "32-33".

وأوضح أن البلاد لم تشهد أى نشاط للرياح سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، ولن يكون هناك أى تأثير على المجرى الملاحي.

وأشار إلى أن معدلات درجات الحرارة مستقرة على هذا الوضع لنهاية الأسبوع.

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