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أخبار العالم

إيران تنكر تورطها في الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:55 ص
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي
رويترز
ذكر التلفزيون الرسمي أن إيران رفضت اليوم الاثنين الاتهامات بأن لها دورا في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية وقالت إنها "غير مقبولة" و "بلا أساس"، وذلك بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن الجمهورية الإسلامية تقف وراء تلك الهجمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني "نستنكر هذه الاتهامات ونعتبرها غير مقبولة وبلا أساس على الإطلاق".

كان مسؤول أمريكي كبير قد أبلغ الصحفيين أمس الأحد بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات، التي استهدفت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم يوم السبت، أشارت إلى ضلوع إيران فيها، وليس جماعة الحوثي اليمنية التي أعلنت المسؤولية عنها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال:"نعرف من يقف وراء هجمات أرامكو بالسعودية ومستعدون للرد".

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