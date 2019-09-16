غريق نقادة.. قتلته زوجته بمعاونة عشيقها بالأقصر وألقيا به فى نهر النيل

ظنت الزوجة الخائنة وعشيقها القاتل أن جريمتهما الغادرة بحق زوجها المخدوع ، لن تنكشف بعدما غادرت جثة القتيل حدود محافظة الأقصر عبر نهر النيل، لكن الأقدار التى ساقت الجثة لمنطقة حشائش"الهيش" فى مركز نقاده أرادت أن تكشف تفاصيلها على يد أجهزة الأمن بقنا، والتى تمكنت من الربط بين بلاغات الإختفاء ووجود الجثة فى أول مدينة بعد محافظة الأقصر.



جثة الزوج "المجنى عليه" وجدت طافية فى مياه نهر النيل بمركز نقاده مكبلة اليدين والقدمين، وفور مشاهدة الأهالى لها تم إبلاغ أجهزة الأمن التى تمكنت من انتشال الجثة بمساعدة الأهالى و إيداعها مشرحة المستشفى المركزى، إلى أن تبين أن الجثة لشخص يدعى م.م ع 38، عاطل، مقيم بمدينة القرنة بالأقصر.



الكاميرات القريبة من منزل الزوج القتيل، ساهمت بشكل كبير فى كشف غموض الجريمة، حيث تبين تردد شخصين على المنزل، قبل اختفائه بساعات قليلة، وبالتحقيق مع ذويه تبين عدم وجود أى خلافات مع آخرين، فتم تكثيف التحقيقات مع الزوجة بمركز شرطة نقاده و التى اعترفت بقتلها الزوج بمشاركة عشيقها وشقيقها لضمان استمرار علاقتهما المحرمة.



الجريمة تمت بتخطيط مسبق، حيث أوهمت الزوجة زوجها المخدوع بقضاء ليلة ممتعة وأحضرت له مشروبًا وضعت به مبيدا حشريا و مواد مخدرة، واتفقت مع عشيقها على ذلك، وبعد فترة جاء العشيق وبرفقته شقيقه و قيدا المجنى عليه من يديه وقدميه ووضعاه فى جوال وألقيا بجثته فى نهر النيل.



العشيق وشقيقه القاتلان، لم ينكرا جريمتهما الغادرة خلال التحقيقات، بعدما اعترفت الزوجه الخائنة بتفاصيل الجريمة، وأقرا بارتكابهما الجريمة، ليتمكن العشيق من ممارسة الحب الحرام مع الزوجة الخائنة لزوجها ولعادات الصعيد الصارمة التى تحارب هذه العلاقات الآثمة.