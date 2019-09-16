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رياضة

شاهد.. تعليق مرتضى منصور على اختيار إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
حسن العمدة
علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تولي إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وقال مرتضى، فى برنامج الزمالك اليوم: إن إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم ويصلح لتدريب منتخب مصر فى الفترة القادمة.

وشدد مرتضى ، على أن المسئولين يجب أن يتركوا فى اختيار جهازه المعاون؛ لافتا "مش كل شوية يقولوا خد الحضري معاك " .

وتابع ، أن إيهاب جلال لا يقل عن طلعت يوسف وميدو وحسن شحاتة وحسام حسن برغم اختلافه مع شقيقه.

واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، أن اختيار إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر موفق ويجب على الجميع أن يسانده .

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