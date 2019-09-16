شاهد.. تعليق مرتضى منصور على اختيار إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تولي إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر.



وقال مرتضى، فى برنامج الزمالك اليوم: إن إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم ويصلح لتدريب منتخب مصر فى الفترة القادمة.



وشدد مرتضى ، على أن المسئولين يجب أن يتركوا فى اختيار جهازه المعاون؛ لافتا "مش كل شوية يقولوا خد الحضري معاك " .



وتابع ، أن إيهاب جلال لا يقل عن طلعت يوسف وميدو وحسن شحاتة وحسام حسن برغم اختلافه مع شقيقه.



واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، أن اختيار إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر موفق ويجب على الجميع أن يسانده .

