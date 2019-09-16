طريقة سهلة وسريعة لعمل ملاح البطاطس باللحم

تقدم الشيف غادة زعفران طريقة سحرية لعمل البطاطس بشكل جديد وهى عبارة عن عمل طبق جديد يسمى بملاح البطاطس باللحم، بمذاق لا يقاوم وبطريقة سهلة لا تأخذ العديد من الوقت.



مقادير ملاح البطاطس باللحم



1 كيلو بطاطس

نصف كيلو لحم

2 بصل

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

2 ملعقة كبيرة صلصة

فلفل حار اختياري

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

عود قرفة

3 فص ثوم مفروم



طريقة تحضير ملاح البطاطس باللحم



* في طاسة على النار يوضع الزيت مع البطاطس المقطعة حلقات لتأخذ تشويحة



* في حلة أخرى يوضع زيت مع اللحم ويقلب حتى يتغير لونه مع عود القرفة



* بعد أن تأخذ لونا بنيا



* يضاف البصل المقطع جوليان ويقلب على النار تضاف الكزبرة الجافة والحبهان المطحون والثوم المفروم ويقلب جيدا مع ملح وفلفل



* تضاف الصلصة وتقلب يضاف الماء على اللحم ويترك لينضج



* تضاف البطاطس على الحلة مع الخليط وتترك لتكمل نضجها



* يقدم البطاطس مع اللحم ساخن