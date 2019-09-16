ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة سهلة وسريعة لعمل ملاح البطاطس باللحم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:01 م
طريقة سهلة وسريعة
طريقة سهلة وسريعة لعمل ملاح البطاطس باللحم
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة زعفران طريقة سحرية لعمل البطاطس بشكل جديد وهى عبارة عن عمل طبق جديد يسمى بملاح البطاطس باللحم، بمذاق لا يقاوم وبطريقة سهلة لا تأخذ العديد من الوقت.

مقادير ملاح البطاطس باللحم

1 كيلو بطاطس
نصف كيلو لحم
2 بصل
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
2 ملعقة كبيرة صلصة
فلفل حار اختياري
1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
عود قرفة
3 فص ثوم مفروم

طريقة تحضير ملاح البطاطس باللحم

* في طاسة على النار يوضع الزيت مع البطاطس المقطعة حلقات لتأخذ تشويحة

* في حلة أخرى يوضع زيت مع اللحم ويقلب حتى يتغير لونه مع عود القرفة

* بعد أن تأخذ لونا بنيا

* يضاف البصل المقطع جوليان ويقلب على النار تضاف الكزبرة الجافة والحبهان المطحون والثوم المفروم ويقلب جيدا مع ملح وفلفل

* تضاف الصلصة وتقلب يضاف الماء على اللحم ويترك لينضج

* تضاف البطاطس على الحلة مع الخليط وتترك لتكمل نضجها

* يقدم البطاطس مع اللحم ساخن

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفراخ واللحمة.. طريقة تحضير فتة الشاورما السوري

طريقة عمل الكبسة باللحمة.. بـ 3 وصفات مختلفة

اكلات لحمه العيد .. 10 طرق ترضى جميع الأذواق أبرزها العكاوى وحوواشى الرقاق

طريقة عمل صينية الرقاق الناشف .. وصفات متعددة لأشهر خبراء الطهى

ترشيحاتنا

الاتفاق تم.. ماذا ينقص إعلان إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر ؟

بيع كليتك بـ20 ألف جنيه .. ضبط ماسح أحذية يتاجر في الأعضاء البشرية

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 14 بنك اليوم الاثنين

مراتي فجأتني بعيد ميلادي.. محمد إمام يوجه رسالة لزوجته

وادلع يا عريس يا أبو لاسة نايلون.. في عيد ميلادها شاهد كيف أصبح شكل ليلى نظمي

اقتصادية النواب: استبعاد من يتقاضى معاش 6000 جنيه من دعم التموين لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور