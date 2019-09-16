مقتل 7 أشخاص في سقوط طائرة كولومبية

قال رئيس بلدية مدينة بوبايان الكولومبية وهيئة الطيران المدني، إن طائرة صغيرة سقطت بالقرب من المدينة الواقعة في جنوب غرب كولومبيا، مما أدى إلى مقتل 7 ركاب من بين 9 كانوا على متن الطائرة.



ووقع الحادث بعد دقائق قليلة من إقلاع الطائرة المملوكة لشركة محلية صغيرة من مطار المدينة التي يقطنها 270 ألف شخص وتحيط بها الجبال، وقال رئيس البلدية سيزار جوميز، إن الراكبين الآخرين أُصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى حيث يتلقيان العلاج.



وأوضحت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاءً من الطائرة متناثرة فوق منازل في المنطقة، وقال جوميز إنه اجتمع مع مجموعة عمل لمساعدة السكان الذين تضرروا.



وقالت هيئة الطيران المدني الكولومبية في بيان إنها تحقق في سبب الحادث.



