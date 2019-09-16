اسعار السجائر في إندونيسيا تقفز 35% بعد زيادة الضرائب

قررت الحكومة الإندونيسية رفع أسعار السجائر في خطوة هدفها، ضمن أمور أخرى، الحد من انتشار التدخين في البلاد.



وقالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي "قررنا زيادة أسعار الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 23% في المتوسط، بينما سيقفز سعر التجزئة بنسبة 35% وسيتم تنظيم هذا في لائحة وزارة المالية".



وأضافت الوزيرة، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، أن الرئيس الإندونيسي ونائبه أعربا عن تأييدهما للقرار، الذي اتخذ أيضا بعد التشاور مع مكتب وزير تنسيق شؤون الاقتصاد ووزارة القوى العاملة والصناعة والزراعة.



وتمثل هذه الخطوة تراجعا من جانب الحكومة عن قرارها بترك ضرائب السجائر دون تغيير في عام 2019 .



