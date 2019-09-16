مرتضى منصور: مباراة الأهلي والدراويش في الدوري بالإسماعيلية

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على ما تردد بأن النادي الأهلي لن يخوض مبارياته أمام الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية.



وقال مرتضى منصور، فى برنامج الزمالك اليوم، إن الأهلي سيخوض مباراته أمام الإسماعيلي فى الإسماعيلية ولن تقام على برج العرب.



وأضاف مرتضى، أنه ليس هناك مشكلة بين جمهور الإسماعيلي والأهلي إطلاقا.



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز في ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.



وحددت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتى، ملعب برج العرب ليستضيف لقاء الأهلى والإسماعيلى يوم 11 ديسمبر الساعة 7:30، بينما يلعب الدراويش مع الزمالك باستاد الإسماعيلية.



