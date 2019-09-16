نبات مهمل.. له معفول كالسحر في علاج الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك

يعاني العديد من الأشخاص من جميع الأعمار وبالأخص كبار السن من مشكلة الإمساك وأحيانا المزمن منه، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف نوع من أنواع النبات المهمل الذي يعتبر له مفعول كالسحر في علاج الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك.



وقال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إنه من الضروري إقامة فحص الاختبارات الحركية، اختبارات الإخراج، ومنظار قولون عند التعرض للإمساك.



وتابع محمد المنيسي، أن الإمساك يظهر على الفرد عند دخوله الحمام أقل من 3 مرات بالأسبوع.



وأشار استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إلى أن هناك تعليمات يجب على مريض الإمساك اتباعها وهي: المشى ساعة يوميًا، شرب لتر ماء قبل كل وجبة بساعة، شرب مياه خلال تناول الطعام، تناول الفاكهة والخضراوات.



وكشف محمد المنيسي، أن نبات الأرزية من أكثر الطرق علاجًا للحركية، مضيفًا أنه من الضروري على مرضى الإمساك تجنب تناول الفيتامينات والملينات.



وعرف "المنيسي" نبات الأرزية بأنه شجرة تنتمي إلى الفصيلة الصنوبرية، يمكن شراء أوراقها من العطار، وتغلى بعض الأوراق ويتصفى ويشرب المشروب دافئًا، وذلك لعلاج الإمساك.