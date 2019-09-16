هايدي يوسف مشرفا على مركز الطبع والنشر بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارًا بتكليف الدكتورة هايدى يوسف السيد المدرس بقسم الإعلان والطباعة والنشر بكلية الفنون التطبيقية للعمل مشرفًا على مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة.



وجاء قرار السعيد بناء على توصية اللجنة المشكلة لاختيار أنسب المتقدمين لشغل وظيفة مشرف عام على مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة، والتي جرى الإعلان عنها.



والدكتورة هايدي يوسف شغلت العديد من المناصب منها ادارة التسويق والاشراف على الخطة التسويقية والإعلامية للهيئة العامة للابنية التعليمية والمشاركة في موسوعة المنشات التعليمية عبر العصور، وعضو مجلس نقابة مصممي الفنون التطبيقية ووكيل شعبة تصميمات الطباعة والإعلان سابقًا، والمسؤلة عن اعداد وتحرير مجلة المصمم بنقابة مصممي الفنون التطبيقية.



كما شاركت في العديد من الندوات وورش العمل واللقاءات التليفزيونية حول مستقبل الطباعة والهوية البصرية المؤسسية وورش عمل خاصة بالمراة بالمجلس القومى للمراة حول دور المراة والمشاركة السياسية، وقامت بالتدريس في جامعة بدر قسم الجرافيك والميديا، وجامعة بنها قسم الطباعة والنشر والإعلان وعضو بالعديد من اللجان بالجامعة مثل لجنة الهوية البصرية للجامعة ولجنة اختيار أفضل كلية لاستقبال الطلاب في العام الجامعي ٢٠١٩، ولجنة تأسيس متحف جامعة بنها ولجنة اعادة توزيع الفراغات والأماكن بالجامعة، ونائب المشرف العام على مركز الطبع بالجامعة.