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أخبار العالم

شبكة مراقبون تشيد بالإجراءات القانونية في 99% من لجان انتخابات الرئاسة التونسية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
طوابير الناخبين
طوابير الناخبين
محمد علي
اعتبرت شبكة "مراقبون"، في بيان أولي، بعد غلق مكاتب الاقتراع في تونس، أن 99 في المائة من اللجان الانتخابية التي تمت ملاحظتها في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية "احترمت فيها عموما الاجراءات القانونية للتصويت"، بحسب ما أوردت صحيفة الشروق التونسية.

قالت الشبكة، أن حوالي 85 في المائة من مكاتب الانتخاب احترمت فيها الاجرءات القانونية لعملية التصويت، في حين تم تسجيل تجاوزات وصفتها بـ "البسيطة" في 14 بالمائة من المكاتب.

أما المخالفات "الخطيرة" فسجلت في 1 بالمائة من المكاتب، مشيرة الى أن ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية (26 مترشحا) تواجدوا في مكاتب الانتخاب بنسبة فاقت 99 بالمائة.

وبخصوص سلامة اجراءات العملية الانتخابية، أفادت الشبكة بأنه تم احترام هذه الاجراءات في 96 بالمائة من المكاتب التي تمت ملاحظتها، فيما تم احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بختم أوراق التصويت من الزوايا الاربع قبل تقديمها الى الناخبين بنحو 99 بالمائة.

يشار الى أن عدد الملاحظين لشبكة "مراقبون" المعتمدين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يبلغ عددهم 3 آلاف ملاحظ وملاحظة، قاموا بتغطية حوالي 1001 مكتب أو لجنة انتخاب.

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