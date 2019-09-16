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أخبار العالم

وزير الطاقة الروسي: الهجوم على منشآت أرامكو قد يؤثر على أمن الطاقة العالمي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
أ ش أ
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن الهجوم على منشآت شركة النفط السعودية "أرامكو" قد يؤثر على أمن الطاقة العالمي.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن نوفاك قوله إنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، مؤكدا أن هناك ما يكفي من النفط في المخزونات التجارية في جميع أنحاء العالم لتغطية النقص في الإمدادات من المملكة.

يأتي هذا في وقت صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية لكنها تنتظر تقييم الرياض للحادث، وكيفية التعامل معه.

وكان معملان تابعان لشركة "أرامكو" السعودية قد تعرضا فجر أمس الأول السبت لهجوم تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة.

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