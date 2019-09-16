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مصممة تحتفل بذكرى ميلاد فؤاد المهندس برسومات جرافيك .. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
آيات أحمد
قالت شيرين عاطف، مصممة الجرافيك، إن الفنان فؤاد المهندس أسعد الجميع، وأغلب الجيل الحالى تربى على أفلامه ومسرحياته، لذلك قررت جمع اهم اعماله ورسمها فى ذكرى ميلاده.

وأضافت شيرين عاطف، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، إنها اختارت تلك الفكرة من باب التقدير للفنان فؤاد المهندس، موضحة انها قدمت رسومات جرافيك بسيطة تعبر على كل فيلم مميز له وكل مسرحية.

وأشارت شيرين عاطف ، إلى أن الفنان فؤاد المهندس له مشوار فنى كبير ودسم جدًا، مؤكدة ان من أشهر اعماله مسرحيتا سك على بناتك وسيدتى الجميلة.

وتابعت شيرين عاطف، أنها اختارت ألوانا بسيطة للتعبير على الأفلام، لافتة إلى أن فؤاد المهندس صانع البهجة ولم ينسه أحد أبدًا وله جمهوره.

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