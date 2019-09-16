بملح الشبة تخلصى من حبوب البشرة نهائيا

تعاني العديد من الفتيات والسيدات من مشكلة حبوب الوجه ،وتبحث كثيرا هنا وهناك عن أفضل علاج لها ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع هذا النوع من الزيت عليها ،وذلك لعلاجها سريعا والتخلص منها.



قدمت خبيرة التجميل "حنان الديب " وصفة طبيعية لعلاج الحبوب تتمثل فيما يلي :



المكونات لعمل ماسك علاج الحبوب :



- ليمونة مقطعة بقشرها

-برتقالة مقطعة بقشرها

-زيت زيتون

-زيت اللوز المر

- ملح الشبه



طريقة لعمل ماسك الحبوب لعلاج الوجه :



اضربى جميع المكونات في الخلاط حتى تحصلي على كريم وضعي الكريم مباشرة على بشرتك واتركيه لمدة 3 دقائق فقط ليس أكثر واشطفى وجهك سريعا بالماء الدافئ ومن بعد بالماء البارد لغلق المسام ،وللأشخاص الذين لديهم نوع من الحساسية عليهم الحذر عند وضع الماسك ،فعند الشعور بالحرقة عليهم غسله فورا ،لعدم الاضرار بالبشرة.