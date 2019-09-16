في رسالة سرية..زعيم كوريا الشمالية يدعو ترامب لزيارة بلاده

ذكرت صحيفة كورية جنوبية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارته في أخطر مكان في عقر داره ، بالعاصمة بيونجيانج، في رسالة بعث بها في أغسطس وسط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.





تحدث كيم، في الرسالة التي بعث بها في الأسبوع الثالث من أغسطس، عن "استعداده" لعقد قمة ثالثة ووجه دعوة إلى ترامب لزيارة عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج ، وفق ما نقلت عنه صحيفة جونجانج إيلبو نقلًا عن مصدر مجهول.





قال ترامب في 9 أغسطس إنه تلقى "رسالة جميلة جدًا" من كيم. لكن المسؤولين الأمريكيين لم يقولوا أي شيء عن خطاب ثان في أغسطس.









التقى ترامب وكيم ثلاث مرات منذ يونيو من العام الماضي لمناقشة سبل حل الأزمة المتعلقة بالصواريخ وبرامج كوريا الشمالية النووية ، لكن التقدم الجوهري كان ضئيلًا.





كان أول اجتماعين لهما هما في مؤتمرات القمة الرسمية، ثم انهارت المفاوضات في اللقاء الثاني في فيتنام في فبراير بعد فشلهما في تضييق الفجوة بين مطالب الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ومطالب كوريا الشمالية بالتخفيف من العقوبات.





التقوا للمرة الثالثة يوم 30 يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقوا على استئناف المحادثات على مستوى العمل ولكن هذا لم يحدث.





منذ اجتماع يونيو، أجرت كوريا الشمالية لعدة مرات تجارب قصيرة المدى، ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق على التقرير.





قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية يوم الاثنين إن "اجتماعًا جيدًا" مع مسؤولين من الولايات المتحدة قد يتم في غضون أسابيع ، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.





وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي ، تشوي سون هوي ، الأسبوع الماضي إن بيونغ يانغ مستعدة لإجراء "مناقشات شاملة" أواخر هذا الشهر.





وقال ترامب في وقت لاحق إنه سيكون على استعداد للقاء كيم في وقت ما من هذا العام.





سأل وزير خارجية كوريا الجنوبية ، كانغ كيونغ - وها ، عن التقرير وإن كان هناك "توضيحات مفصلة حول مثل هذه الرسالة" لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل.



