أغبى لص في العالم.. نسي حذاءه وهاتفه في مسرح الجريمة لهذا السبب!

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، تقريرًا يتناول تفاصيل واحدة من أغرب السرقات على الإطلاق، والسبب في ذلك يرجع إلى أن اللص الذي قام بتنفيذها "نسي متعلقاته الشخصية"، والتي تضمنت حذاءه وهاتفه المحمول وكذلك دراجته، في مسرح الجريمة، وهو ما أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار التفاصيل الخاصة بالواقعة.



وكان اللص، الذي يدعى "سكوت باركر"، قد اقتحم منزلًا بمدينة "تونبريدج ويلز" في مقاطعة "كنت" البريطانية، في وقت سابق من العام الجاري، وسرق عدة حقائب يد باهظة تقدر قيمتها بنحو 4500 جنيه إسترليني، إلى جانب بعض من مستلزمات المرحاض وملابس المنزل، لكن بعد أن قاطعه مالك المنزل، اضطر اللص، الذي كان قد خلع حذاءه في وقت سابق كي يتمكن من التسلل والتحرك في أرجاء المنزل بهدوء، إلى الفرار على الفور، إلا أنه نسي حذاءه وكذلك هاتفه في موقع الحادث، بالإضافة إلى دراجته التي كان قد تركها خارج المنزل.



وعند اكتشاف مالك المنزل للسرقة اتصل بالشرطة، وكان لدى الضباط مهمة بسيطة وهي تتبع ذلك اللص الأحمق، الذي تم التعرف عليه بسهولة من خلال المعلومات الموجودة على هاتفه المحمول.



وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إنه صدر حكم على اللص المذكور بالسجن لمدة 15 شهرًا، يوم الخميس الماضي، بعد أن ثبتت إدانته بعدة تهم من بينها السرقة والاعتداء.



وكذلك أشار التقرير إلى أن اللص قام بالاعتداء على أحد ضباط الشرطة ووجه إساءة عنصرية إلى آخر أثناء القبض عليه.