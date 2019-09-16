بث مباشر.. مباراة السد القطري والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا

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مشاهدة مباراة السد والنصر بث مباشر





وكانتمكن من تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1 خلال مواجهة الذهاب، ليحتاج إلى التعادل بأي نتيجة أو التغلب على السد، ليواجه الفائز من اتحاد جدة والهلال غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ذاته.وأكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، جاهزية المهاجم عبد الرزاق حمد الله نجم الفريق الأول، بعد أن تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الجولة الأولى بالدوري السعودي.في المقابل، يسعى فريقبقيادة تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الأسبق والمدير الفني، لتحقيق الفوز بهدف أو أكثر، والحفاظ على الشباك من استقبال أي أهداف.وشدد تشافي خلال المؤتمر الصحفي على صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أنه متفائل بالفوز والتأهل، نظرًا لخوض المباراة على ملعب السد ووسط جماهيره.