بث مباشر.. مباراة السد القطري والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا

يحل فريق النصر السعودي ضيفًا على نظيره السد القطري، اليوم، الاثنين، في تمام السادسة إلا ربع، بإياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، باستاد جاسم بن حمد بالدوحة، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة النصر والسد، ولهذا السبب يوفر "صدى البلد" بث مباشر لمباراة السد والنصر، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة السد القطري والنصر السعودي بث مباشر أون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.
وأكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، جاهزية المهاجم عبد الرزاق حمد الله نجم الفريق الأول، بعد أن تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الجولة الأولى بالدوري السعودي.
في المقابل، يسعى فريق السد القطري بقيادة تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الأسبق والمدير الفني، لتحقيق الفوز بهدف أو أكثر، والحفاظ على الشباك من استقبال أي أهداف.
وشدد تشافي خلال المؤتمر الصحفي على صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أنه متفائل بالفوز والتأهل، نظرًا لخوض المباراة على ملعب السد ووسط جماهيره.
ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمباراة النصر السعودي والسد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.
مشاهدة مباراة السد والنصر بث مباشر
وكان النصر تمكن من تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1 خلال مواجهة الذهاب، ليحتاج إلى التعادل بأي نتيجة أو التغلب على السد، ليواجه الفائز من اتحاد جدة والهلال غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ذاته.
وأكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، جاهزية المهاجم عبد الرزاق حمد الله نجم الفريق الأول، بعد أن تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الجولة الأولى بالدوري السعودي.
في المقابل، يسعى فريق السد القطري بقيادة تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الأسبق والمدير الفني، لتحقيق الفوز بهدف أو أكثر، والحفاظ على الشباك من استقبال أي أهداف.
وشدد تشافي خلال المؤتمر الصحفي على صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أنه متفائل بالفوز والتأهل، نظرًا لخوض المباراة على ملعب السد ووسط جماهيره.
بث مباشر لمباراة السد والنصر